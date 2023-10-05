5 Ekim hangi burç? 5 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:40

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 5 Ekim hangi burç oluyor? 5 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 5 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 5 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

5 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1908 - Mehmet Ali Aybar

1951 - Yadigar Ejder

1953 - Musa Çam

1958 - Sungun Babacan

1959 - Cem Özer

1959 - Kenan İpek

1963 - Vahap Seçer

1970 - Eyşan Özhim

1976 - Ceyhun Yılmaz

1988 - Bahar Kızıl

Bugün doğan yabancı ünlüler

1274 - Zehebî

1338 - III. Aleksios

1658 - Mary

1677 - Pietro Grimani

1703 - Jonathan Edwards

1712 - Francesco Guardi

1713 - Denis Diderot

1743 - Giuseppe Gazzaniga

1781 - Bernhard Bolzano

1829 - Chester A. Arthur

1841 - Philipp Mainländer

1848 - Guido von List

1864 - Arthur Zimmermann

1864 - Louis Jean Lumière

1878 - Louise Dresser

1879 - Francis Peyton Rous

1882 - Robert H. Goddard

1883 - Ida Rubinsteyn

1887 - René Cassin

1899 - Teresa de la Parra

1902 - Ray Kroc

1908 - Joshua Logan

1911 - Brian O'Nolan

1917 - Magda Szabó

1919 - Donald Pleasence

1923 - Philip Berrigan

1929 - Yuri Artsutanov

1930 - Miguel Báez Espuny

1936 - Vaclav Havel

1941 - Boguslaw Polch

1947 - Brian Johnson

1948 - Zoran Zivkovic

1950 - Eddie Clarke

1950 - Jeff Conaway

1950 - Edward P. Jones

1951 - Karen Allen

1951 - Bob Geldof

1952 - Clive Barker

1952 - İmran Han

1953 - Vladimir Badoyeviç Gasoyan

1957 - Bernie Mac

1958 - Neil deGrasse Tyson

1959 - Maya Lin

1960 - Careca

1965 - Mario Lemieux

1965 - Patrick Roy

1966 - Lorenza Indovina

1967 - Guy Pearce

1970 - Josie Bissett

1970 - Berat Yenilmez

1971 - Mauricio Pellegrino

1972 - Grant Hill

1975 - Kate Winslet

1976 - Ramazan Kadirov

1977 - Vinnie Paz

1977 - Konstantin Zıryanov

1978 - Mark Gower

1978 - James Valentine

1979 - Vince Grella

1982 - Leonardo Abálsamo

1983 - Jesse Eisenberg

1984 - Kenwyne Jones

1987 - Dillon Francis

1987 - Kevin Mirallas

1987 - Park So Yeon

1991 - Xiao Zhan

1992 - Kevin Magnussen