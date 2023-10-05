Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
5 Ekim hangi burç? 5 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 5 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 5 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 5 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 5 Ekim hangi burç oluyor? 5 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 5 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 5 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
5 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
5 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
5 EKİM'DE DOĞAN ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1908 - Mehmet Ali Aybar
1951 - Yadigar Ejder
1953 - Musa Çam
1958 - Sungun Babacan
1959 - Cem Özer
1959 - Kenan İpek
1963 - Vahap Seçer
1970 - Eyşan Özhim
1976 - Ceyhun Yılmaz
1988 - Bahar Kızıl
Bugün doğan yabancı ünlüler
1274 - Zehebî
1338 - III. Aleksios
1658 - Mary
1677 - Pietro Grimani
1703 - Jonathan Edwards
1712 - Francesco Guardi
1713 - Denis Diderot
1743 - Giuseppe Gazzaniga
1781 - Bernhard Bolzano
1829 - Chester A. Arthur
1841 - Philipp Mainländer
1848 - Guido von List
1864 - Arthur Zimmermann
1864 - Louis Jean Lumière
1878 - Louise Dresser
1879 - Francis Peyton Rous
1882 - Robert H. Goddard
1883 - Ida Rubinsteyn
1887 - René Cassin
1899 - Teresa de la Parra
1902 - Ray Kroc
1908 - Joshua Logan
1911 - Brian O'Nolan
1917 - Magda Szabó
1919 - Donald Pleasence
1923 - Philip Berrigan
1929 - Yuri Artsutanov
1930 - Miguel Báez Espuny
1936 - Vaclav Havel
1941 - Boguslaw Polch
1947 - Brian Johnson
1948 - Zoran Zivkovic
1950 - Eddie Clarke
1950 - Jeff Conaway
1950 - Edward P. Jones
1951 - Karen Allen
1951 - Bob Geldof
1952 - Clive Barker
1952 - İmran Han
1953 - Vladimir Badoyeviç Gasoyan
1957 - Bernie Mac
1958 - Neil deGrasse Tyson
1959 - Maya Lin
1960 - Careca
1965 - Mario Lemieux
1965 - Patrick Roy
1966 - Lorenza Indovina
1967 - Guy Pearce
1970 - Josie Bissett
1970 - Berat Yenilmez
1971 - Mauricio Pellegrino
1972 - Grant Hill
1975 - Kate Winslet
1976 - Ramazan Kadirov
1977 - Vinnie Paz
1977 - Konstantin Zıryanov
1978 - Mark Gower
1978 - James Valentine
1979 - Vince Grella
1982 - Leonardo Abálsamo
1983 - Jesse Eisenberg
1984 - Kenwyne Jones
1987 - Dillon Francis
1987 - Kevin Mirallas
1987 - Park So Yeon
1991 - Xiao Zhan
1992 - Kevin Magnussen
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