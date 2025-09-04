5 Eylül hangi burç? 5 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 5 Eylül hangi burç oluyor? 5 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 5 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 5 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

5 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

5 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

BAŞAK BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Başak burcu, titizliği, detaycılığı ve çalışkanlığı ile bilinir. Analitik düşünme yetenekleri güçlü olan Başaklar, planlı ve düzenli yaşamayı sever. Mantıkları duygularının önüne geçse de, sevdiklerine karşı oldukça fedakâr ve koruyucu bir yapıları vardır. Mükemmeliyetçi olduklarından hem kendilerinden hem de çevrelerinden yüksek beklenti içine girebilirler. Pratik zekâları ve sorumluluk duyguları sayesinde her ortamda güvenilir bir kişilik sergilerler.

5 EYLÜL'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

699 - Ebû Hanîfe, Hanefi mezhebinin kurucusu (ö. 767)

1187 - VIII. Louis, Fransa Kralı (ö. 1226)

1319 - IV. Pedro, Aragon Kralı (ö. 1387)

1567 - Date Masamune, Japon siyasetçi ve Daimyo (ö. 1636)

1568 - Tommaso Campanella, İtalyan şair, yazar ve Platoncu filozof (ö. 1639)

1621 - Juan Andrés Coloma, Elda'nın dördüncü Kontu (ö. 1694)

1638 - XIV. Louis, Fransa Kralı (ö. 1715)

1667 - Giovanni Girolamo Saccheri, İtalyan matematikçi (ö. 1733)

1695 - Carl Gustaf Tessin, İsveçli politikacı (ö. 1770)

1704 - Maurice Quentin de La Tour, Fransız, Rococo tarzlı portreci ressam (ö. 1788)

1722 - Frederick Christian, Saksonya Elektörlüğü Prensi (ö. 1763)

1725 - Jean-Étienne Montucla, Fransız matematikçi (ö. 1799)

1733 - Christoph Martin Wieland, Alman şair, çevirmen (ö. 1813)

1735 - Johann Christian Bach, Alman besteci (ö. 1782)

1750 - Robert Fergusson, İskoç şair (ö. 1774)

1751 - François Joseph Westermann, Fransız devrimci ve komutan (ö. 1794)

1769 - John Shortland, İngiliz deniz subayı (ö. 1810)

1771 - Karl (Teschen Dükü), Avusturya arşidükü, askeri reformcu ve kuramcı (ö. 1847)

1774 - Caspar David Friedrich, Alman ressam (ö. 1840)

1775 - Juan Martín Díez, İspanyol asker ve İspanyol Bağımsızlık Savaşı'nda gerilla lideri (ö. 1825)

1791 - Giacomo Meyerbeer, Alman opera bestecisi (ö. 1864)

1817 - Aleksey Konstantinoviç Tolstoy, Rus yazar (ö. 1875)

1847 - Jesse James, Amerikalı haydut (ö. 1882)

1876 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman Generalfeldmarschall (ö. 1956)

1881 - Otto Bauer, Avusturyalı politikacı (ö. 1938)

1901 - Mario Scelba, İtalyan politikacı (ö. 1991)

1902 - Darryl F. Zanuck, Akademi ödüllü Amerikalı film yapımcısıdır (ö. 1979)

1905 - Arthur Koestler, Macar asıllı İngiliz yazar (ö. 1983)

1912 - John Cage, Amerikalı besteci, filozof, yazar ve baskıcı (ö. 1992)

1914 - Stuart Freeborn, İngiliz makyaj sanatçısı (ö. 2013)

1914 - Nicanor Parra, Matematikçi ve şair (ö. 2018)

1920 - Fons Rademakers, Hollandalı bir senarist ve film yapımcısıydı (ö. 2007)

1921 - Nazife Güran, Türk besteci (ö. 1993)

1929 - Bob Newhart, Amerikalı varyete sanatçısı ve oyuncu

1929 - Andriyan Nikolayev, Çuvaş kökenli Sovyet kozmonotu (ö. 2004)

1930 - Nedret Güvenç, Türk tiyatro sanatçısı ve sinema oyuncusu

1937 - Antonio Valentín Angelillo, İtalyan futbolcu ve teknik direktördür (ö. 2018)

1937 - William Devane, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur

1939 - George Lazenby, Avustralyalı aktör ve eski model

1940 - Raquel Welch, Amerikalı aktris

1942 - Werner Herzog, Alman film yönetmeni

1946 - Freddie Mercury, Hint asıllı İngiliz müzisyen ve Queen grubunun solisti (ö. 1991)

1946 - Loudon Wainwright III, Amerikalı şarkı yazarı, folk şarkıcısı, mizahçı, ve oyuncu

1947 - Bruce Yardley, Avustralyalı profesyonel kriketçi ve antrenör (ö. 2019)

1948 - İsmail Arca, Türk futbolcu

1948 - Benita Ferrero-Waldner, Avusturyalı siyasetçi, eski bakan

1949 - Sami Ezzib, Filistin asıllı İsviçreli hukukçu

1951 - Paul Breitner, Alman eski futbolcudur

1951 - Michael Keaton, Amerikalı aktör

1956 - Samet Aybaba, Türk futbolcu ve teknik direktör

1963 - Juan Alderete, Meksikalı-Amerikan müzsiyen

1963 - Taki Inoue, Eski Japon yarışçı

1964 - Frank Farina, Avustralyalı eski futbolcu, teknik direktördür

1964 - Sergei Loznitsa, Ukraynalı film yönetmenidir

1965 - David Brabham, Avustralyalı Formula 1, Le Mans ve Tur yarışçısıdır

1966 - Milinko Pantic, Eski Yugoslav millî futbolcudur

1967 - Salih Kenan Şahin, Türk siyasetçi ve tıp doktoru

1967 - Matthias Sammer, Eski futbolcu, teknik direktör

1968 - Brad Wilk, Amerikalı müzisyen

1969 - Leonardo Araújo, Brezilyalı eski millî futbolcu ve teknik direktör

1969 - Dweezil Zappa, Amerikalı rock müzik gitaristi

1971 - Will Hunt, Amerikalı müzisyen, besteci ve rock grubu Evanescence'ın davulcusu

1973 - Kaan Tangöze, Türk müzisyen ve Duman müzik grubunun solisti

1973 - Nedim Akbulut, Türk futbolcu ve teknik direktör

1973 - Rose Arianna McGowan, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - George Boateng, Hollanda'lı futbolcu

1976 - Carice van Houten, Hollandalı tiyatro ve sinema oyuncusu

1977 - Joseba Etxeberria, İspanyol millî futbolcudur

1977 - Nazr Mohammed, Amerikalı basketbolcu

1979 - John Carew, Gambiya asıllı Norveçli eski futbolcudur

1980 - Franco Costanzo, Arjantinli millî futbolcudur

1981 - Esin Sayın Kayser, Türk haber spikeri, sunucu ve müzisyen

1982 - Alexandre Geijo, İspanyol futbolcudur

1983 - Pablo Granoche, Uruguaylı futbolcudur

1988 - Felipe Caicedo, Ekvadorlu futbolcudur

1988 - Nuri Şahin, Türk futbolcu

1989 - Elena Delle Donne, Amerikan profesyonel basketbolcu

1989 - José Ángel Valdés, İspanyol futbolcudur

1990 - Lance Stephenson, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1990 - Kim Yu-Na, Güney Koreli buz patenci

1990 - Franco Zuculini, Arjantinli millî futbolcudur

1991 - Skandar Keynes, İngiliz aktör

1991 - Zeki Yavru, Türk futbolcu

1984 - Erin Krakow, Amerikalı oyuncu

1984 - Annabelle Wallis, İngiliz Aktris

1994 - Alfonso González, Meksika futbolcusu

ÖLÜMLER

1165 - Nijo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 78. imparatorudur (d. 1143)

1548 - Catherine Parr, İngiltere Kraliçesi (d. 1512)

1857 - Auguste Comte, Fransız matematikçi (d. 1798)

1876 - Manuel Blanco Encalada, Şilili siyasetçi ve Şili'nin ilk Devlet Başkanı (d. 1790)

1877 - Çılgın At, Lakota kızılderililerinin Şefi (d. 1849)

1883 - Gaspare Fossati, İtalyan mimar (d. 1809)

1901 - Ignacij Klemencic, Sloven fizikçi (d. 1853)

1906 - Ludwig Boltzmann, Avusturyalı fizikçi (d. 1844)

1914 - Charles Péguy, Fransız şair (d. 1873)

1917 - Marian Smoluchowski, Polonyalı fizikçi (d. 1872)

1926 - Karl Harrer, Alman gazeteci ve politikacı (d. 1890)

1937 - David Hendricks Bergey, Amerikalı bakteriyolog (d. 1860)

1948 - Zenón Díaz, Arjantinli eski millî futbolcu (d. 1880)

1953 - Richard Walther Darré, Alman siyasetçi ve Gıda ve Tarım Bakanı (d. 1895)

1956 - Mary Meigs Atwater, Amerikalı dokumacı (d. 1878)

1964 - Olympe Démarez, Fransız avukat (d. 1878)

1970 - Walter Schreiber, Alman SS subayı (d. 1893)

1991 - Fahrelnissa Zeid, Türk ressam (d. 1901)

1993 - Claude Renoir, Fransız görüntü yönetmeni (yönetmen Jean Renoir'ın yeğeni ve ressam Pierre Auguste Renoir'ın torunu) (d. 1914)

1993 - Samim Kocagöz, Türk yazar (d. 1916)

1997 - Georg Solti, Macar asıllı orkestra ve opera şefi (d. 1912)

1997 - Rahibe Teresa, Arnavut hayırsever ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1910)

1999 - Alan Clark, İngiliz siyasetçi, milletvekili ve siyaset yazarı (d. 1928)

2012 - Ediz Bahtiyaroğlu, Türk - Boşnak millî futbolcu (d. 1986)

2013 - Rochus Misch, Nazi Almanyası'nda asker (d. 1917)

2014 - Simone Battle, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1989)

2015 - Setsuko Hara, Japon oyuncu (d. 1920)

2016 - Hugh O'Brian, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2016 - İsrafil Yılmaz, Suriye İç Savaşı'nda savaşmış Türk asıllı Hollandalı militan (d. 1987)

2017 - Nicolaas Bloembergen, Hollanda doğumlu Amerikalı Nobel Ödülü sahibi fizikçi (d. 1920)

2018 - François Flohic, Fransız amiraldir (d. 1920)

2018 - Beatriz Segall, Brezilyalı oyuncu (d. 1926)

2019 - Kiran Nagarkar, Hint roman yazarı, eleştirmen, oyan yazarı ve senarist (d. 1942)

2019 - Jaroslav Weigel, Çek aktör, oyun yazarı, çizgi roman sanatçısı ve ressam. (d. 1931)

2020 - Johny Bakshi, Hint film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1932)

2020 - Jirí Menzel, bir senarist ve film yapımcısıydı (d. 1938)

2020 - Erbil Tuşalp, Türk gazeteci ve yazar (d. 1945)