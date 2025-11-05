5 Kasım Boğa dolunayından olumsuz etkilenen 5 burç: Kunduz dolunayı bu burçları duygusal fırtınaların ortasında bırakabilir...

Toprak burcu Boğa’da gerçekleşecek bu dolunay, “değer, güven ve istikrar” temalarını öne çıkarıyor. Ancak Uranüs’ün sert etkisiyle beklenmedik gelişmeler, ani duygusal çıkışlar ve finansal dalgalanmalar yaşanabilir. Bu enerji, özellikle değişime dirençli burçlar için oldukça sarsıcı olabilir. Peki, kunduz dolunayı bu burçları duygusal fırtınaların ortasında bırakabilir? İşte, 5 Kasım Boğa dolunayından olumsuz etkilenen 5 burç...

1. AKREP BURCU

Boğa Dolunayı, senin tam karşıt burcunda gerçekleşiyor Akrep! Bu da ilişkilerde yüzleşmeler, duygusal krizler ve içsel bir hesaplaşma getirebilir. Partnerinle aranda gerginlikler yaşanabilir; sabırlı ol. Dolunay seni, duygularını açıkça ifade etmeye ve geçmiş kırgınlıkları bırakmaya zorluyor.

2. ASLAN BURCU

Aslan için Boğa Dolunayı, kariyer ve statü konularını gündeme taşıyor. Planladığın bazı işler beklenmedik biçimde yön değiştirebilir. Egosal çatışmalar, otorite figürleriyle gerginlikler yaşanabilir. Kalbini koru ama inatlaşma; bu dönem esneklik başarının anahtarı olacak.

3. KOVA BURCU

Kova, Uranüs etkisini derinden hissedecek burçlardan biri. Ev, aile ve içsel huzur konularında sarsıcı farkındalıklar yaşayabilirsin. Eski bir duygusal mesele tekrar karşına çıkabilir. Duygularını bastırmak yerine yüzleş; aksi halde içsel patlamalar yaşanabilir.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu, bu dönemde sorumluluklarının ağırlığını fazlasıyla hissedebilir. İş, sağlık ve ilişkiler alanında stresli durumlar yaşanabilir. Her şeyi mükemmel yapma isteğin seni yıpratabilir. Dolunay sana “rahatla ve kontrolü bırak” demek istiyor.

5. İKİZLER BURCU

İkizler için Boğa Dolunayı, bilinçaltını ve bastırılmış duygularını tetikliyor. Geçmişe dair konular tekrar su yüzüne çıkabilir. Uykusuzluk, kararsızlık veya duygusal dalgalanmalar söz konusu olabilir. Bu dönemde iç sesini dinlemek, zihinsel berraklık için çok önemli olacak.