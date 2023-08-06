Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Ağustos hangi burç? 6 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 6 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Ağustos hangi burç oluyor? 6 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.
6 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1900 - Yesari Asım Arsoy
1908 - Necdet Mahfi Ayral
1932 - Ahmet Mekin
1934 - Jeyan Mahfi Ayral Tözüm
1967 - Erkan Tan
1986 - Mehmet Akgün
1989 - Hazal Adıyaman
1993 - Özgenur Yurtdagülen
1994 - Berk İsmail Ünsal
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1810 - Ferdinand Barbedienne
1881 - Alexander Fleming
1911 - Lucille Ball
1916 - Erik Nilsson
1917 - Robert Mitchum
1926 - Frank Finlay
1927 - Theodor Wagner
1928 - Andy Warhol
1930 - Abbey Lincoln
1931 - Jean-Louis Chautemps
1932 - Howard Hodgkin
1937 - Baden Powell
1937 - Barbara Windsor
1944 - Orival Pessini
1946 - Allan Holdsworth
1947 - Muhammed Necibullah
1950 - Dorian Harewood
1951 - Catherine Hicks
1951 - Christophe de Margerie
1962 - Michelle Yeoh
1963 - Kevin Mitnick
1965 - Yuki Kajiura
1969 - Elliott Smith
1970 - M. Night Shyamalan
1972 - Paolo Bacigalupi
1972 - Geri Halliwell
1973 - Vera Farmiga
1976 - Melissa George
1981 - Abdul Kader Keita
1983 - Robin van Persie
1984 - Vedad Ibiševic
1985 - Bafétimbi Gomis
1991 - Erika Selin
1992 - Jakub Brabec
1995 - Gaëtan Laura
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