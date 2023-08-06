6 Ağustos hangi burç? 6 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.08.2023 - 09:40

Güncelleme: 06.08.2023 - 09:40

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Ağustos hangi burç oluyor? 6 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Ağustos'ta doğan biri Aslan burcu oluyor.

6 AĞUSTOS’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1900 - Yesari Asım Arsoy

1908 - Necdet Mahfi Ayral

1932 - Ahmet Mekin

1934 - Jeyan Mahfi Ayral Tözüm

1967 - Erkan Tan

1986 - Mehmet Akgün

1989 - Hazal Adıyaman

1993 - Özgenur Yurtdagülen

1994 - Berk İsmail Ünsal

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1810 - Ferdinand Barbedienne

1881 - Alexander Fleming

1911 - Lucille Ball

1916 - Erik Nilsson

1917 - Robert Mitchum

1926 - Frank Finlay

1927 - Theodor Wagner

1928 - Andy Warhol

1930 - Abbey Lincoln

1931 - Jean-Louis Chautemps

1932 - Howard Hodgkin

1937 - Baden Powell

1937 - Barbara Windsor

1944 - Orival Pessini

1946 - Allan Holdsworth

1947 - Muhammed Necibullah

1950 - Dorian Harewood

1951 - Catherine Hicks

1951 - Christophe de Margerie

1962 - Michelle Yeoh

1963 - Kevin Mitnick

1965 - Yuki Kajiura

1969 - Elliott Smith

1970 - M. Night Shyamalan

1972 - Paolo Bacigalupi

1972 - Geri Halliwell

1973 - Vera Farmiga

1976 - Melissa George

1981 - Abdul Kader Keita

1983 - Robin van Persie

1984 - Vedad Ibiševic

1985 - Bafétimbi Gomis

1991 - Erika Selin

1992 - Jakub Brabec

1995 - Gaëtan Laura