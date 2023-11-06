6 Kasım hangi burç? 6 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:10

Güncelleme: 06.11.2023 - 10:10

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Kasım hangi burç oluyor? 6 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 6 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

6 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

15 - Genç Agrippina

1180 - I. İzzeddin Keykavus

1661 - II. Carlos

1671 - Colley Cibber

1788 - Giuseppe Donizetti

1794 - Aimable Pélissier

1814 - Adolphe Sax

1835 - Cesare Lombroso

1841 - Armand Fallières

1851 - Charles Henry Dow

1861 - James Naismith

1880 - Robert Musil

1927 - Rubén Amorín

1931 - Mike Nichols

1932 - François Englert

1940 - Clara Janés

1941 - Guy Clark

1946 - Sally Field

1948 - Glenn Frey

1949 - Brad Davis

1952 - Michael Cunningham

1955 - Maria Shriver

1968 - Jerry Yang

1968 - Kelly Rutherford

1970 - Ethan Hawke

1970 - Joyce Chepchumba

1971 - Laura Flessel-Colovic

1972 - Rebecca Romijn

1979 - Lamar Odom

1986 - Conchita Wurst

1987 - Ana İvanovic

1987 - Naoki Miyata

1988 - Emma Stone

1988 - Conchita Wurst

1989 - Jozy Altidore

1990 - André Schürrle

1990 - Kris Wu