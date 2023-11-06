Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Kasım hangi burç? 6 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 6 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Kasım hangi burç oluyor? 6 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 6 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
6 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
15 - Genç Agrippina
1180 - I. İzzeddin Keykavus
1661 - II. Carlos
1671 - Colley Cibber
1788 - Giuseppe Donizetti
1794 - Aimable Pélissier
1814 - Adolphe Sax
1835 - Cesare Lombroso
1841 - Armand Fallières
1851 - Charles Henry Dow
1861 - James Naismith
1880 - Robert Musil
1927 - Rubén Amorín
1931 - Mike Nichols
1932 - François Englert
1940 - Clara Janés
1941 - Guy Clark
1946 - Sally Field
1948 - Glenn Frey
1949 - Brad Davis
1952 - Michael Cunningham
1955 - Maria Shriver
1968 - Jerry Yang
1968 - Kelly Rutherford
1970 - Ethan Hawke
1970 - Joyce Chepchumba
1971 - Laura Flessel-Colovic
1972 - Rebecca Romijn
1979 - Lamar Odom
1986 - Conchita Wurst
1987 - Ana İvanovic
1987 - Naoki Miyata
1988 - Emma Stone
1988 - Conchita Wurst
1989 - Jozy Altidore
1990 - André Schürrle
1990 - Kris Wu
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