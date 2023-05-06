6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 10:23

Güncelleme: 06.05.2023 - 10:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Mayıs hangi burç oluyor? 6 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

6 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1908 - Necil Kazım Akses



1935 - Efkan Efekan



1949 - Sezer Güvenirgil



1955 - Süheyl Batum



1958 - Haluk Ulusoy



1971 - Doğanay



1992 - Nilay Aydoğan



Bugün doğan yabancı ünlüler:



1635 - Johann Joachim Becher,

1668 - Alain-René Lesage

1756 - Everard Home

1758 - André Masséna

1758 - Maximilien Robespierre

1856 - Robert Peary

1856 - Sigmund Freud

1861 - Motilal Nehru

1868 - Gaston Leroux

1871 - Victor Grignard

1872 - Ahmet Cemal Paşa

1895 - Rudolph Valentino

1902 - Max Ophüls

1912 - Ellen Preis

1915 - Orson Welles

1929 - Paul Lauterbur

1932 - Konrad Ragossnig

1932 - Alexander George Thynn

1934 - Richard Shelby

1937 - Rubin Carter

1938 - Larry Gogan

1943 - Andreas Baader

1944 - Carl I. Hagen

1947 - Alan Dale

1947 - Martha Nussbaum

1950 - Jeffery Deaver

1952 - Christian Clavier

1953 - Aleksandr Akimov

1953 - Tony Blair

1953 - Graeme Souness

1954 - Dora Bakoyanni

1954 - Jan Vering

1960 - Roma Downey

1960 - Anne Parillaud

1961 - George Clooney

1961 - Frans Timmermans

1971 - Chris Shiflett

1972 - Naoko Takahashi

1976 - Iván de la Peña

1979 - Gerd Kanter

1980 - Dimitris Diamandidis

1980 - Ricardo Oliveira

1983 - Dani Alves

1983 - Doron Perkins

1983 - Gabourey Sidibe

1984 - Juan Pablo Carrizo

1985 - Chris Paul

1986 - Goran Dragic

1987 - Dries Mertens

1987 - Meek Mill

1988 - Ryan Anderson

1988 - Dakota Kai

1992 - Byun Baek-hyun

1992 - Jonas Valanciuna

1993 - Kim Dasom, Güney Koreli şarkıcı

1993 - Gustavo Gómez

1994 - Mateo Kovacic

2019 - Archie Harrison Mountbatten-Windsor