Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
6 Mayıs hangi burç? 6 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 6 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Mayıs hangi burç oluyor? 6 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 6 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 6 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
6 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1908 - Necil Kazım Akses
1935 - Efkan Efekan
1949 - Sezer Güvenirgil
1955 - Süheyl Batum
1958 - Haluk Ulusoy
1971 - Doğanay
1992 - Nilay Aydoğan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1635 - Johann Joachim Becher,
1668 - Alain-René Lesage
1756 - Everard Home
1758 - André Masséna
1758 - Maximilien Robespierre
1856 - Robert Peary
1856 - Sigmund Freud
1861 - Motilal Nehru
1868 - Gaston Leroux
1871 - Victor Grignard
1872 - Ahmet Cemal Paşa
1895 - Rudolph Valentino
1902 - Max Ophüls
1912 - Ellen Preis
1915 - Orson Welles
1929 - Paul Lauterbur
1932 - Konrad Ragossnig
1932 - Alexander George Thynn
1934 - Richard Shelby
1937 - Rubin Carter
1938 - Larry Gogan
1943 - Andreas Baader
1944 - Carl I. Hagen
1947 - Alan Dale
1947 - Martha Nussbaum
1950 - Jeffery Deaver
1952 - Christian Clavier
1953 - Aleksandr Akimov
1953 - Tony Blair
1953 - Graeme Souness
1954 - Dora Bakoyanni
1954 - Jan Vering
1960 - Roma Downey
1960 - Anne Parillaud
1961 - George Clooney
1961 - Frans Timmermans
1971 - Chris Shiflett
1972 - Naoko Takahashi
1976 - Iván de la Peña
1979 - Gerd Kanter
1980 - Dimitris Diamandidis
1980 - Ricardo Oliveira
1983 - Dani Alves
1983 - Doron Perkins
1983 - Gabourey Sidibe
1984 - Juan Pablo Carrizo
1985 - Chris Paul
1986 - Goran Dragic
1987 - Dries Mertens
1987 - Meek Mill
1988 - Ryan Anderson
1988 - Dakota Kai
1992 - Byun Baek-hyun
1992 - Jonas Valanciuna
1993 - Kim Dasom, Güney Koreli şarkıcı
1993 - Gustavo Gómez
1994 - Mateo Kovacic
2019 - Archie Harrison Mountbatten-Windsor
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