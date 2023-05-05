Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 05 Mayıs 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Aile büyüklerinizle veya üstlerinizle gerginlikler yaşanabilir sevgili kovalar. Farklı fikirlere açık olmanız gerekiyor. Siz inatlaştıkça ilişkileri daha fazla zora sokuyorsunuz. Biraz esnek olmaya çalışın. Tavizsiz tavrınız bugün pek işe yaramayacak gibi görünüyor.