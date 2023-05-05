Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Aile büyüklerinizle veya üstlerinizle gerginlikler yaşanabilir sevgili kovalar. Farklı fikirlere açık olmanız gerekiyor. Siz inatlaştıkça ilişkileri daha fazla zora sokuyorsunuz. Biraz esnek olmaya çalışın. Tavizsiz tavrınız bugün pek işe yaramayacak gibi görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- CHP'li Özkoç'tan İnce'ye 'Davutoğlu' ve 'Babacan' yanıtı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Altında 2 ayın en büyük haftalık yükselişi