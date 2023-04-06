6 Nisan hangi burç? 6 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:39

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:39

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 6 Nisan hangi burç oluyor? 6 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 6 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

6 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

6 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

6 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1939 - Göksel Kortay

1942 - İlgün Soysev

1957 - Mehtap Ar

1971 - Seren Serengil

1972 - Yiğit Özşener

1975 - Murat Güloğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1911 - Feodor Felix Konrad Lynen

1920 - Edmond H. Fischer

1928 - James Watson

1942 - Barry Levinson

1984 - Michaël Ciani

1987 - Benjamin Corgnet

1988 - Abel Masuero

1992 - Ken

1994 - Ylli Sallahi

1995 - Serginho

2009 - Valentina Tronel