6 Nisan hangi burç? 6 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 6 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 6 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 6 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 6 Nisan hangi burç oluyor? 6 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 6 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 6 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
6 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
6 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
6 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1939 - Göksel Kortay
1942 - İlgün Soysev
1957 - Mehtap Ar
1971 - Seren Serengil
1972 - Yiğit Özşener
1975 - Murat Güloğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1911 - Feodor Felix Konrad Lynen
1920 - Edmond H. Fischer
1928 - James Watson
1942 - Barry Levinson
1984 - Michaël Ciani
1987 - Benjamin Corgnet
1988 - Abel Masuero
1992 - Ken
1994 - Ylli Sallahi
1995 - Serginho
2009 - Valentina Tronel
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