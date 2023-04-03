En bencil ve sinsi 4 burç! Onlarla ne arkadaş ne sevgili olunmaz

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 23:31

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 23:31

Günümüzde ikili ilişkilerde karşımızdaki kişilerin nasıl karaktere sahip olduğunu ilk bakışta çoğu zaman anlayamıyoruz. Ancak burçlar bize bu konuda bilgi verebiliyorlar.

Burçlar arasında bazı burçlar vardır ki sinsilikleriyle daha çok ön planda olmaktalar. Sinsi burçlar her konuda kendilerini ön plana çıkarmayı severler.

Sinsi ve bencil insanlarla arkadaş veya sevgili olmak gerçekten çok zordur.

Posta'da yer alan bir içerikte; En sinsi burçlarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

1-ASLAN BURÇLARI

Aslan burcu olan insanların ne kadar gururlu ve benmerkezci olduğunu bilmeyen yoktur. Onlar kendilerini çok severler. Adeta kendilerine takıntılı olurlar. Aslan burcu olan insanlar genelde diğer kişilerden daha üstün olduğunu düşünür. Bu düşünceyi bazen hareketleriyle belli eder. Bazen de gizliden gizliye yapar. Aslan burcu olan kişiler karşı tarafın hep kendileri gibi olmasını ister.





Aslan burçları kibirli burçlar listesinin en başında gelir. Fakat onların bu durumu sosyalleşmesine ve arkadaş canlısı olmasına engel olmaz. Çünkü son derece karizmatik kişiler aslan burçlarından çıkar.

2- YAY BURÇLARI

Yay burcu olan kişiler ruhunda hep "Ben herkesten üstünüm" fikrini barındırır. Dünya onların etrafında dönüyor zannederler. Yay burcu olan kişiler çok fazla kendini beğenmişlik duygusuna kapılabilirler. Ancak bu duygularını sevecen ve neşeli kişilileriyle örtmeye çalışırlar. Yay burcu olan kişiler esprili kişiliklerinin herkes tarafından sevildiğini düşünürler.

Yay burçlarının fikirlerine göre herkes onlara elbet bir gün aşık olur. Onların bu bencilce kibirli olan davranışlarının önüne geçen ise çekici ve komik kişilikleri olur.

3-BOĞA BURÇLARI

Boğa burcu olan insanlar keyiflerine düşkün olarak tanımlanır. Boğa burçları özünde hafif kibirli bir yapıda olduğunu bilir. Boğa burçları hayatın akışına kendilerini çok fazla kaptırır. Her alanda hırslı davranır. Tuttuğunu koparan yapıları onların dikkat çekmesini sağlar. Boğa burçlarının bu hırslı yapısı bazen çevresindeki insanlara ilgisini eksik hissettirmesine sebep olur.

Boğa burcu olan insanlar, kendilerinden asla taviz vermezler. Çünkü her zaman haklı olduklarını düşünürler. Boğa burçlarının bu bencil tavrı onlarla vakit geçiren insanlar için bazen zorlayıcı olabilir.

3-BOĞA BURÇLARI

Boğa burcu olan insanlar keyiflerine düşkün olarak tanımlanır. Boğa burçları özünde hafif kibirli bir yapıda olduğunu bilir. Boğa burçları hayatın akışına kendilerini çok fazla kaptırır. Her alanda hırslı davranır. Tuttuğunu koparan yapıları onların dikkat çekmesini sağlar. Boğa burçlarının bu hırslı yapısı bazen çevresindeki insanlara ilgisini eksik hissettirmesine sebep olur.

Boğa burcu olan insanlar, kendilerinden asla taviz vermezler. Çünkü her zaman haklı olduklarını düşünürler. Boğa burçlarının bu bencil tavrı onlarla vakit geçiren insanlar için bazen zorlayıcı olabilir.