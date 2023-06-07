Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 7 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Haziran hangi burç oluyor? 7 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 7 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 7 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
7 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
7 Haziran'da doğan Türk ünlüler
1941 - Temel Karamollaoğlu
1952 - Orhan Pamuk
1954 - Cem Ceminay
1960 - Kemal Merkit
1972 - Kerem Deren
1975 - İsmail Cem Doğru
1976 - Mirsad Türkcan
1989 - Berna Koraltürk
1994 Emre Can Coşkun
1997 - Deniz Tekin
Bugün doğan yabancı ünlüler
1422 - Federico da Montefeltro
1502 - III. João
1561 - VII. Johann
1770 - Robert Jenkinson
1811 - James Young Simpson
1837 - Alois Hitler
1840 - Charlotte
1848 - Paul Gaugin
1862 - Philipp Lenard
1868 - Charles Rennie Mackintosh
1879 - Knud Rasmussen
1886 - Henri Coanda
1893 - Gillis Grafström
1896 - Robert S. Mulliken
1896 - Imre Nagy
1899 - Irene Condachi
1902 - Herman B Wells
1905 - James J. Braddock
1907 - Sigvard Bernadotte
1909 - Virginia Apgar
1909 - Jessica Tandy
1917 - Gwendolyn Brooks
1917 - Dean Martin
1920 - Georges Marchais
1923 - Giorgio Belladonna
1928 - James Ivory
1929 - John Turner
1931 - Okot p'Bitek
1931 - Virginia McKenna
1933 - Arkady Arkanov
1935 - Diana Millay
1940 - Tom Jones
1940 - Ronald Pickup
1942 - Kirsten Lundsgaardvig
1942 - Muammer Kaddafi
1945 - Wolfgang Schüssel
1948 - Anna Záborsk
1952 - Liam Neeson
1954 - Jan Theuninck
1956 - L.A. Reid
1956 - Marty Whelan
1957 - Juan Luis Guerra
1958 - Prince
1959 - Mike Pence
1962 - Lance Reddick
1965 - Mick Foley
1966 - Zlatko Yankov
1967 - Cristina Adela Foisor
1967 - Dave Navarro
1967 - Yuji Sakakura
1968 - Sarah Parish
1970 - Cafu
1970 - Tomoaki Ogami
1972 - Karl Urban
1973 - Jennie Widegren
1974 - Bear Grylls
1975 - Allen Iverson
1978 - Bill Hader
1979 - Catalina Castaño,
1981 - Anna Kournikova
1982 - Germán Lux
1983 - Piotr Malachowski
1984 - Marcel Schäfer
1984 - Shu Abe
1985 - Alejandro Bergantiños García
1985 - Kenny Cunningha
1988 - Michael Cera
1988 - Arsène Copa
1988 - Leonardo Ferreira
1990 - Iggy Azalea
1990 - Shinya Awatari
1991 - Emily Ratajkowski
1992 - Abdul Khalili
1992 - Jordan Clarkson
1993 - Jordan Fry
1993 - Takumi Kiyomoto
1995 - Frank Bagnack
1996 - Godfred Donsah
1996 - Ryosuke Shindo
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu, Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Yeni bakanların sınavı
- Soylu'nun ardından Yerlikaya kendi ekibini kuruyor
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Dolarda tüm zamanların rekoru: Türk Lirası eriyor
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber!
- Erdoğan'ın hedefinde yine LGBTİ+'lar var
- Trabzonspor sezonu mağlubiyetle kapadı!