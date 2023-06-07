7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:44

Güncelleme: 07.06.2023 - 12:44

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Haziran hangi burç oluyor? 7 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 7 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 7 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

7 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

7 Haziran'da doğan Türk ünlüler

1941 - Temel Karamollaoğlu

1952 - Orhan Pamuk

1954 - Cem Ceminay

1960 - Kemal Merkit

1972 - Kerem Deren

1975 - İsmail Cem Doğru

1976 - Mirsad Türkcan

1989 - Berna Koraltürk

1994 Emre Can Coşkun

1997 - Deniz Tekin

Bugün doğan yabancı ünlüler

1422 - Federico da Montefeltro

1502 - III. João

1561 - VII. Johann

1770 - Robert Jenkinson

1811 - James Young Simpson

1837 - Alois Hitler

1840 - Charlotte

1848 - Paul Gaugin

1862 - Philipp Lenard

1868 - Charles Rennie Mackintosh

1879 - Knud Rasmussen

1886 - Henri Coanda

1893 - Gillis Grafström

1896 - Robert S. Mulliken

1896 - Imre Nagy

1899 - Irene Condachi

1902 - Herman B Wells

1905 - James J. Braddock

1907 - Sigvard Bernadotte

1909 - Virginia Apgar

1909 - Jessica Tandy

1917 - Gwendolyn Brooks

1917 - Dean Martin

1920 - Georges Marchais

1923 - Giorgio Belladonna

1928 - James Ivory

1929 - John Turner

1931 - Okot p'Bitek

1931 - Virginia McKenna

1933 - Arkady Arkanov

1935 - Diana Millay

1940 - Tom Jones

1940 - Ronald Pickup

1942 - Kirsten Lundsgaardvig

1942 - Muammer Kaddafi

1945 - Wolfgang Schüssel

1948 - Anna Záborsk

1952 - Liam Neeson

1954 - Jan Theuninck

1956 - L.A. Reid

1956 - Marty Whelan

1957 - Juan Luis Guerra

1958 - Prince

1959 - Mike Pence

1962 - Lance Reddick

1965 - Mick Foley

1966 - Zlatko Yankov

1967 - Cristina Adela Foisor

1967 - Dave Navarro

1967 - Yuji Sakakura

1968 - Sarah Parish

1970 - Cafu

1970 - Tomoaki Ogami

1972 - Karl Urban

1973 - Jennie Widegren

1974 - Bear Grylls

1975 - Allen Iverson

1978 - Bill Hader

1979 - Catalina Castaño,

1981 - Anna Kournikova

1982 - Germán Lux

1983 - Piotr Malachowski

1984 - Marcel Schäfer

1984 - Shu Abe

1985 - Alejandro Bergantiños García

1985 - Kenny Cunningha

1988 - Michael Cera

1988 - Arsène Copa

1988 - Leonardo Ferreira

1990 - Iggy Azalea

1990 - Shinya Awatari

1991 - Emily Ratajkowski

1992 - Abdul Khalili

1992 - Jordan Clarkson

1993 - Jordan Fry

1993 - Takumi Kiyomoto

1995 - Frank Bagnack

1996 - Godfred Donsah

1996 - Ryosuke Shindo







