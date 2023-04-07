7 Nisan hangi burç? 7 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 7 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 7 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 7 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 7 Nisan hangi burç oluyor? 7 Nisan'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Nisan'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Nisan'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
7 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
7 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
7 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1896 - Harika Lifij
1921 - Feza Gürsey
1932 - Abdürrahim Karakoç
1933 - Sakıp Sabancı
1941 - Yurdaer Doğulu
1953 - Fatih Erkoç
1976 - Cem Cücenoğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1939 - Francis Ford Coppola
1964 - Russell Crowe
1989 - Franco Di Santo
1989 - Davide Santon
1990 - Nickel Ashmeade
1991 - Anne-Marie Nicholson
1992 - William Silva de Carvalho
1992 - Alexis Jordan
1992 - Guilherme Negueba
1995 - Sergio
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