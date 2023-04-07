7 Nisan hangi burç? 7 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:10

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:10

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 7 Nisan hangi burç oluyor? 7 Nisan'ta doğan kişi hangi burç olur? 7 Nisan'ta hangi ünlüler doğdu? 7 Nisan'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

7 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

7 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

7 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1896 - Harika Lifij

1921 - Feza Gürsey

1932 - Abdürrahim Karakoç

1933 - Sakıp Sabancı

1941 - Yurdaer Doğulu

1953 - Fatih Erkoç

1976 - Cem Cücenoğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1939 - Francis Ford Coppola

1964 - Russell Crowe

1989 - Franco Di Santo

1989 - Davide Santon

1990 - Nickel Ashmeade

1991 - Anne-Marie Nicholson

1992 - William Silva de Carvalho

1992 - Alexis Jordan

1992 - Guilherme Negueba

1995 - Sergio