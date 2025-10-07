8 Ekim hangi burç? 8 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 8 Ekim hangi burç oluyor? 8 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 8 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 8 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

8 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

8 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

TERAZİ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ

Terazi burcu, denge, adalet ve uyum arayışıyla bilinir. Zarif, sosyal ve uyumlu yapılarıyla dikkat çekerler. İnsan ilişkilerinde diplomatik tavırları sayesinde kolayca sevilen Teraziler, tartışmalarda arabulucu rolünü üstlenir. Estetik duyguları gelişmiş olan bu burç, sanata, güzelliğe ve şıklığa büyük önem verir. Kararsızlıklarıyla tanınsalar da adaletli tavırları onları özel kılar.

8 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1945 - Nurullah Ankut

1953 - Nabi Avcı

1956 - Erman Kunter

1971 - Pınar Selek

1983 - Gamze Topuz

1989 - Mahmut Temür

Bugün doğan yabancı ünlüler

MÖ 318 - Pirus

1789 - William John Swainson

1807 - Harriet Taylor Mill

1823 - İvan Aksakov

1842 - Nikolay Yadrintsev

1848 - Pierre De Geyter

1850 - Henry Louis Le Chatelier

1873 - Ejnar Hertzsprung

1873 - Aleksey Şçusev

1876 - Willie Smith

1883 - Otto Heinrich Warburg

1884 - Walter von Reichenau

1889 - Philippe Thys

1890 - Eddie Rickenbacker

1892 - Marina Tsvetayeva

1893 - Clarence Williams

1895 - Ahmet Zogoğlu

1895 - Juan Peron

1897 - Rouben Mamoulian

1901 - Mark Oliphant

1917 - Rodney Robert Porter

1918 - Jens Skou

1919 - Kiichi Miyazawa

1920 - Frank Herbert

1922 - Nils Liedholm

1927 - César Milstein

1928 - Didi

1928 - Bill Maynard

1930 - Toru Takemitsu

1934 - Gerry Hitchens

1939 - Elvira Ozolina

1939 - Lynne Stewart

1940 - Paul Hogan

1941 - George Bellamy

1941 - Jesse Jackson

1943 - Chevy Chase

1943 - RL Stine

1946 - Hanan Aşravi

1946 - Jean-Jacques Beineix

1946 - Dennis Kucinich

1948 - Claude Jade

1949 - Sigourney Weaver

1952 - Edward Zwick

1957 - Antonio Cabrini

1958 - Steve Coll

1958 - Ursula von der Leyen

1959 - Nick Bakay

1960 - Reed Hastings

1966 - Felipe Camiroaga

1966 - Karyn Parsons

1966 - Teddy Riley

1968 - Zvonimir Boban

1968 - CL Smooth

1968 - Leeroy Thornhill

1969 - Jeremy Davies

1969 - Dylan Neal

1969 - Hagen Rether

1970 - Matt Damon

1970 - Anne-Marie Duff

1970 - Sadiq Khan

1973 - Terry Balsamo

1974 - Koji Murofushi

1977 - Erna Siikavirta

1979 - Kristanna Loken

1980 - Nick Cannon

1982 - Annemiek van Vleuten

1985 - Elliphant

1985 - Bruno Mars

1987 - Aya Hirano

1989 - Armand Traoré

1993 - Barbara Palvin

1993 - Garbiñe Muguruza

1993 - Molly Quinn

1997 - Bella Thorne

2003 - Ángela Aguilar