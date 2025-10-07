8 Ekim hangi burç? 8 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. Peki, 8 Ekim hangi burç oluyor? 8 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 8 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 8 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
8 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
8 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
TERAZİ BURCUNUN ÖZELLİKLERİ
Terazi burcu, denge, adalet ve uyum arayışıyla bilinir. Zarif, sosyal ve uyumlu yapılarıyla dikkat çekerler. İnsan ilişkilerinde diplomatik tavırları sayesinde kolayca sevilen Teraziler, tartışmalarda arabulucu rolünü üstlenir. Estetik duyguları gelişmiş olan bu burç, sanata, güzelliğe ve şıklığa büyük önem verir. Kararsızlıklarıyla tanınsalar da adaletli tavırları onları özel kılar.
8 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1945 - Nurullah Ankut
1953 - Nabi Avcı
1956 - Erman Kunter
1971 - Pınar Selek
1983 - Gamze Topuz
1989 - Mahmut Temür
Bugün doğan yabancı ünlüler
MÖ 318 - Pirus
1789 - William John Swainson
1807 - Harriet Taylor Mill
1823 - İvan Aksakov
1842 - Nikolay Yadrintsev
1848 - Pierre De Geyter
1850 - Henry Louis Le Chatelier
1873 - Ejnar Hertzsprung
1873 - Aleksey Şçusev
1876 - Willie Smith
1883 - Otto Heinrich Warburg
1884 - Walter von Reichenau
1889 - Philippe Thys
1890 - Eddie Rickenbacker
1892 - Marina Tsvetayeva
1893 - Clarence Williams
1895 - Ahmet Zogoğlu
1895 - Juan Peron
1897 - Rouben Mamoulian
1901 - Mark Oliphant
1917 - Rodney Robert Porter
1918 - Jens Skou
1919 - Kiichi Miyazawa
1920 - Frank Herbert
1922 - Nils Liedholm
1927 - César Milstein
1928 - Didi
1928 - Bill Maynard
1930 - Toru Takemitsu
1934 - Gerry Hitchens
1939 - Elvira Ozolina
1939 - Lynne Stewart
1940 - Paul Hogan
1941 - George Bellamy
1941 - Jesse Jackson
1943 - Chevy Chase
1943 - RL Stine
1946 - Hanan Aşravi
1946 - Jean-Jacques Beineix
1946 - Dennis Kucinich
1948 - Claude Jade
1949 - Sigourney Weaver
1952 - Edward Zwick
1957 - Antonio Cabrini
1958 - Steve Coll
1958 - Ursula von der Leyen
1959 - Nick Bakay
1960 - Reed Hastings
1966 - Felipe Camiroaga
1966 - Karyn Parsons
1966 - Teddy Riley
1968 - Zvonimir Boban
1968 - CL Smooth
1968 - Leeroy Thornhill
1969 - Jeremy Davies
1969 - Dylan Neal
1969 - Hagen Rether
1970 - Matt Damon
1970 - Anne-Marie Duff
1970 - Sadiq Khan
1973 - Terry Balsamo
1974 - Koji Murofushi
1977 - Erna Siikavirta
1979 - Kristanna Loken
1980 - Nick Cannon
1982 - Annemiek van Vleuten
1985 - Elliphant
1985 - Bruno Mars
1987 - Aya Hirano
1989 - Armand Traoré
1993 - Barbara Palvin
1993 - Garbiñe Muguruza
1993 - Molly Quinn
1997 - Bella Thorne
2003 - Ángela Aguilar