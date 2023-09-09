Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Eylül hangi burç? 9 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 9 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Eylül hangi burç oluyor? 9 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 9 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 9 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Eylül'ta doğan biri Başak burcu oluyor.
9 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler:
1869 - Abdullah Cevdet
1906 - Ali Hadi Bara
1913 - Tarık Levendoğlu
1930- Gültekin Oransay
1932 - Müşfik Kenter,
1935- Demir Özlü
1942 -Ataman Yalgın
1945 - Erbil Tuşalp
1947 - Emin Kans
Başar Sabuncu
1951 - Fikri Arkan
1953- Sami Dedeoğlu
1956 - Ayhan Kavas
1959-Ruhsar Öcal
1960-Nurullah Genç
1965
Cihat Levent
Yücel Savaş
1978 - Arzu Şahin
1979 -Gökçe
1974 - Ece Uslu
Özlem Zengin
1970
Tülay Günal,
Cüneyt Mete,
İbrahim Kendirci,
1975-İlker Kızmaz
1977-Fatih Tekke
1987-Gökhan Keser
1989-Beta Berk Bayındır
1990 Hüsnü Başkurt
1992 - Başaran Saraçoğlu
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
214 - Aurelian
384 - Honorius
1349 - III. Albert
1466 - Ashikaga Yoshitane
1583 - Girolamo Frescobaldi
1585 - Armand Jean du Plessis de Richelieu
1737 - Luigi Galvani
1778 - Clemens Brentano
1823 - Joseph Leidy
1828 - Lev Tolstoy
1855 - Houston Stewart Chamberlain
1901 - Jürgen Wagner
1908 - Cesare Pavese
1909 - Arthur Jonath,
1912 - Wilhelm Oxenius
1919 - Gottfried Dienst
Bernard Bailyn
Hans Dehmelt,
1925
Berni Alder
Sona Cervená
1926
Jan-Olaf Strandberg
Erhard Eppler
Yusuf el-Karadavi
1928 - Sol LeWitt
1929
Aleksey Maslennikov
Stu Phillips
1936 - David Gold
1939
Alexandre Benmakhlou
Sharon Ambrose
Froilan Tenorio
1940 - Cihangir Gaffari
1941 - Dennis Ritchie
1944 - Álvaro Gil-Robles
1946
Pablo Alarcón
Adrian Smith
1949 - John Curry
Robert Desiderio
Ildikó Schwarczenberger
1952 - David A. Stewart
1953
Janet Fielding
1957 - Šefik Dzaferovic
1958
Almasbei Kchach
Mrinal Haque,
1963
Eymen Mansur
Roberto Donadoni
1964
Lance Acor
Aleksandar Hemon
Erick Lonnis
1966 - Adam Sandler
1967
Akshay Kumar
Akshay Kumar
1969
Rachel Hunter
1971 - Eric Stonestree
1972
Natasha Kaplinsky,
Xavier Pascual
George Perez
Goran Višnjic
1976
Emma de Caunes
Ferzad Mecidi
1980
Václav Drobny,
Michelle William
1981 - Lyn
1982
Isabelle Caro
Welissa De Souza Gonzaga
1983 - Rodrigo Souto
1984
Brad Guzan,
Mihalis Sifakis
1985
Lior Eliyahu
Luka Modric
1986
Luc Mbah a Moute
1987
Afrojac
Alex Song
Clayton Snyder
1988 - Danilo D'Ambrosi
Dairis Bertans
1991
Oscar
Danilo Luís Hélio Pereira
1993
Sarah Logan
Pablo Insua
1994
Yuliana Korolkova
Jure Balkovec
Lucas Ontivero
Gilbert Koomso
Matt Macey
Ali Faiz Atiyye
Yuto Horigome
Yuta Toyokaw
William Guzmán
1996 - Lennard Kämna
1997 - Fredrik Jensen
1998 - Colin Dagba
1999 - Bilal Hassani
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