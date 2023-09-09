9 Eylül hangi burç? 9 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 09.09.2023 - 10:35

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Eylül hangi burç oluyor? 9 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 9 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 9 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 EYLÜL HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Eylül'ta doğan biri Başak burcu oluyor.

9 EYLÜL'DE DOĞAN ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler:

1869 - Abdullah Cevdet

1906 - Ali Hadi Bara

1913 - Tarık Levendoğlu

1930- Gültekin Oransay

1932 - Müşfik Kenter,

1935- Demir Özlü

1942 -Ataman Yalgın

1945 - Erbil Tuşalp

1947 - Emin Kans

Başar Sabuncu

1951 - Fikri Arkan

1953- Sami Dedeoğlu

1956 - Ayhan Kavas

1959-Ruhsar Öcal

1960-Nurullah Genç

1965

Cihat Levent

Yücel Savaş

1978 - Arzu Şahin

1979 -Gökçe

1974 - Ece Uslu



Özlem Zengin

1970

Tülay Günal,

Cüneyt Mete,

İbrahim Kendirci,

1975-İlker Kızmaz

1977-Fatih Tekke

1987-Gökhan Keser

1989-Beta Berk Bayındır

1990 Hüsnü Başkurt

1992 - Başaran Saraçoğlu





BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

214 - Aurelian

384 - Honorius

1349 - III. Albert

1466 - Ashikaga Yoshitane

1583 - Girolamo Frescobaldi

1585 - Armand Jean du Plessis de Richelieu

1737 - Luigi Galvani

1778 - Clemens Brentano

1823 - Joseph Leidy

1828 - Lev Tolstoy

1855 - Houston Stewart Chamberlain

1901 - Jürgen Wagner

1908 - Cesare Pavese

1909 - Arthur Jonath,

1912 - Wilhelm Oxenius

1919 - Gottfried Dienst

Bernard Bailyn

Hans Dehmelt,

1925

Berni Alder

Sona Cervená

1926

Jan-Olaf Strandberg

Erhard Eppler

Yusuf el-Karadavi

1928 - Sol LeWitt

1929

Aleksey Maslennikov

Stu Phillips

1936 - David Gold

1939

Alexandre Benmakhlou

Sharon Ambrose

Froilan Tenorio

1940 - Cihangir Gaffari

1941 - Dennis Ritchie

1944 - Álvaro Gil-Robles

1946

Pablo Alarcón

Adrian Smith

1949 - John Curry

Robert Desiderio

Ildikó Schwarczenberger

1952 - David A. Stewart

1953

Janet Fielding

1957 - Šefik Dzaferovic

1958

Almasbei Kchach

Mrinal Haque,

1963

Eymen Mansur

Roberto Donadoni

1964

Lance Acor

Aleksandar Hemon

Erick Lonnis

1966 - Adam Sandler

1967

Akshay Kumar

Akshay Kumar

1969

Rachel Hunter

1971 - Eric Stonestree

1972

Natasha Kaplinsky,

Xavier Pascual

George Perez

Goran Višnjic

1976

Emma de Caunes

Ferzad Mecidi

1980

Václav Drobny,

Michelle William

1981 - Lyn

1982

Isabelle Caro

Welissa De Souza Gonzaga

1983 - Rodrigo Souto

1984

Brad Guzan,

Mihalis Sifakis

1985

Lior Eliyahu

Luka Modric

1986





Luc Mbah a Moute

1987

Afrojac

Alex Song

Clayton Snyder

1988 - Danilo D'Ambrosi

Dairis Bertans

1991

Oscar

Danilo Luís Hélio Pereira

1993

Sarah Logan

Pablo Insua

1994

Yuliana Korolkova

Jure Balkovec

Lucas Ontivero

Gilbert Koomso

Matt Macey

Ali Faiz Atiyye

Yuto Horigome

Yuta Toyokaw

William Guzmán

1996 - Lennard Kämna

1997 - Fredrik Jensen

1998 - Colin Dagba

1999 - Bilal Hassani