9 Haziran hangi burç? 9 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:31

Güncelleme: 09.06.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Haziran hangi burç oluyor? 9 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 9 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

9 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1915 - Selim Turan

1934 - Sevim Çağlayan

1934 - Ülkü Erakalın

1939 - Ertan Anapa

1952 - Bülent Ersoy

1951 - İsmail Nizamoğlu

1967 - Şoray Uzun

1973 - Ayşe Tolga

1976 - Sedat Artuç

1977 - Tuğba Ekinci

1978 - Zeki Kayahan Coşkun

1982 - Ozan Akbaba

Bugün doğan yabancı ünlüler

1640 - I. Leopold

1672 - Büyük Petro

1774 - Joseph von Hammer-Purgstall

1916 - Robert McNamara

1954 - Jad Fair

1961 - Michael J. Fox

1963 - Johnny Depp

1976 - Costas Elia

1978 - Miroslav Klose

1979 - Dario Dainelli

1981 - Natalie Portman

1984 - Wesley Sneijder

1986 - Mërgim Mavraj

1988 - Sokratis Papastathopulos

1992 - Dennis Appiah

1994 - Viktor Fischer