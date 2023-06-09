Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Haziran hangi burç? 9 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 9 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Haziran hangi burç oluyor? 9 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 9 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
9 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1915 - Selim Turan
1934 - Sevim Çağlayan
1934 - Ülkü Erakalın
1939 - Ertan Anapa
1952 - Bülent Ersoy
1951 - İsmail Nizamoğlu
1967 - Şoray Uzun
1973 - Ayşe Tolga
1976 - Sedat Artuç
1977 - Tuğba Ekinci
1978 - Zeki Kayahan Coşkun
1982 - Ozan Akbaba
Bugün doğan yabancı ünlüler
1640 - I. Leopold
1672 - Büyük Petro
1774 - Joseph von Hammer-Purgstall
1916 - Robert McNamara
1954 - Jad Fair
1961 - Michael J. Fox
1963 - Johnny Depp
1976 - Costas Elia
1978 - Miroslav Klose
1979 - Dario Dainelli
1981 - Natalie Portman
1984 - Wesley Sneijder
1986 - Mërgim Mavraj
1988 - Sokratis Papastathopulos
1992 - Dennis Appiah
1994 - Viktor Fischer
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