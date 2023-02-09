9 Şubat hangi burç? 9 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 9 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Şubat hangi burç oluyor? 9 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
9 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1441 - Ali Şîr Nevaî
1920 - Mustafa Düzgünman
1926 - Sabih Şendil
1938 - Doğan Cüceloğlu
1942 - Okan Demiriş
1943 - Cemal Kamacı
1952 - Mümtaz Sevinç
1961 - Burak Sergen
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1931 - Mukağali Makataev
1940 - John Maxwell Coetzee
1943 - Joseph E. Stiglitz
1945 - Mia Farrow
1968 - Valentina Tsybulskaya
1976 - Charlie Day
1976 - Ionela Târlea-Manolache
1979 - Zhang Ziyi
1980 - Angelos Charisteas
1981 - The Rev
1981 - Tom Hiddlesto
1987 - Magdalena Neuner
1990 - Facundo Affranchino
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