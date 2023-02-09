9 Şubat hangi burç? 9 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 18:14

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:14

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Şubat hangi burç oluyor? 9 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 9 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 9 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

9 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1441 - Ali Şîr Nevaî

1920 - Mustafa Düzgünman

1926 - Sabih Şendil

1938 - Doğan Cüceloğlu

1942 - Okan Demiriş

1943 - Cemal Kamacı

1952 - Mümtaz Sevinç

1961 - Burak Sergen

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1931 - Mukağali Makataev

1940 - John Maxwell Coetzee

1943 - Joseph E. Stiglitz

1945 - Mia Farrow

1968 - Valentina Tsybulskaya

1976 - Charlie Day

1976 - Ionela Târlea-Manolache

1979 - Zhang Ziyi

1980 - Angelos Charisteas

1981 - The Rev

1981 - Tom Hiddlesto

1987 - Magdalena Neuner

1990 - Facundo Affranchino



























