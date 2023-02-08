İlişkilerde en kıskanç 3 burç insanı. Öfkeleri insanı deli ediyor. Aşkları tam bir çile

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:08

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:47

Akrep: Kıskançlığıyla nam salan Akrep burcu her şeyin mantıklı açıklamasını ister. Siz siz olun bir Akrebi sinirlendirmeyin. Aksi taktirde sakinleştirmek için ömrünüz tükenebilir. Akrep burcundan olanlar yetinmeyi pek bilmedikleri için onları istediğiniz kadar mutlu etmeye çalışın yine de bir kusur mutlaka arar ve bulurlar.

Koç burcu: Ateş grubu olan Koç burcu kıskanırsa yakıcı olur. Çabuk sıkılan bir yapısı olduğu için her kıskançlığı sorun hâline getirmez. Ama geri plana itildiğini hissederse yandınız. Koç burcundan olanlarla da ilişki kurarken dikkatli olmak gerekiyor. İnatçı bir burç olması nedeniyle koç insanıyla asla tartışmaya girilmiyor. Daima onlar haklı olduğu için çoğu zaman çileden çıkabilirsiniz.

Boğa: Sahip olamadığı her şey için bir açıklaması olan Boğa burcu ilişkilerde kıskançtır. Mutlu olmadığını hisseden bir Boğayı asla tutamazsınız. Kıskançlığı öfkeye dönüşür ve bir anda terk edilirsiniz. Boğa burcundan olanların bir büyük sıkıntısı daha var. Çevresindeki insanlardan daima kendilerini üstün görürler. O nedenle eğer bir boğa ile ilişki kuracaksanız dikkatli olun. Üstünlük takıntıları nedeniyle çoğu zaman tartışmaya girmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN BURCUNA DA DİKKAT ETMELİSİNİZ

Akrep, Boğa ve Koç burcu haricinde akrep burcu da oldukça kıskanç oluyor. İnsanı çileden çıkaran Aslan burcu çoğu zaman kıskançlığını öfkeye dönüştürüyor. Öyle ki yerli yersiz tartışmalarıyla çoğu zaman insanı çileden çıkarabiliyor.