9 Temmuz hangi burç? 9 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 09.07.2023 - 09:26

Güncelleme: 09.07.2023 - 09:26

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 9 Temmuz hangi burç oluyor? 9 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 9 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

9 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

9 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

9 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1946 - Ali Poyrazoğlu

1947 - Tuncay Özilhan

1963 - Zeynep Eronat

1976 - Emel Çölgeçen

1983 - Ahmet Rıfat Şungar

1983 - Deniz Çetin

1983 - Sefa Tantoğlu

1984 - Hasan Kalender

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1901 - Barbara Cartland

1907 - Eddie Dean

1916 - Edward Heath

1926 - Ben R. Mottelson

1930 - Buddy Bregman

1937 - David Hockney

1938 - Brian Dennehy

1942 - Richard Roundtree

1945 - Dean R. Koontz

1946 - Bon Scott

1951 - Chris Cooper

1956 - Tom Hanks

1957 - Marc Almond

1957 - Kelly McGillis

1961 - Raymond Cruz

1964 - Courtney Love

1964 - Gianluca Vialli

1966 - Pamela Adlon

1975 - Jack White

1976 - Aziza Brahim

1976 - Jo Kanazawa

1976 - Jochem Uytdehaage

1976 - Fred Savage

1981 - Lee Chun-Soo

1982 - Toby Kebbell

1987 - Élodie Fontan

1987 - Bratislav Punoševac

1987 - Rebecca Sugar

1988 - Raul Rusescu

1989 - Ronaldo Alves

1990 - Joe Corona

1990 - André Sousa

1991 - Mitchel Musso

1994 - Jordan Mickey

1995 - Georgie Henley

1995 - Sandro Ramírez

1998 - Robert Capron

1999 - Claire Corlett