Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
9 Temmuz hangi burç? 9 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 9 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 9 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 9 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 9 Temmuz hangi burç oluyor? 9 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 9 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 9 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
9 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
9 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
9 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1946 - Ali Poyrazoğlu
1947 - Tuncay Özilhan
1963 - Zeynep Eronat
1976 - Emel Çölgeçen
1983 - Ahmet Rıfat Şungar
1983 - Deniz Çetin
1983 - Sefa Tantoğlu
1984 - Hasan Kalender
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1901 - Barbara Cartland
1907 - Eddie Dean
1916 - Edward Heath
1926 - Ben R. Mottelson
1930 - Buddy Bregman
1937 - David Hockney
1938 - Brian Dennehy
1942 - Richard Roundtree
1945 - Dean R. Koontz
1946 - Bon Scott
1951 - Chris Cooper
1956 - Tom Hanks
1957 - Marc Almond
1957 - Kelly McGillis
1961 - Raymond Cruz
1964 - Courtney Love
1964 - Gianluca Vialli
1966 - Pamela Adlon
1975 - Jack White
1976 - Aziza Brahim
1976 - Jo Kanazawa
1976 - Jochem Uytdehaage
1976 - Fred Savage
1981 - Lee Chun-Soo
1982 - Toby Kebbell
1987 - Élodie Fontan
1987 - Bratislav Punoševac
1987 - Rebecca Sugar
1988 - Raul Rusescu
1989 - Ronaldo Alves
1990 - Joe Corona
1990 - André Sousa
1991 - Mitchel Musso
1994 - Jordan Mickey
1995 - Georgie Henley
1995 - Sandro Ramírez
1998 - Robert Capron
1999 - Claire Corlett
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