Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Temmuz Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen Terazi burcu günlük yorumu:
Kararsızlığınızın üst seviyede olduğu bir gün. İç dünyanızda kendinizle çelişiyorsunuz. Ruhsal çatışmanız ilişkilerinize yansıyor. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çelişkili tavırlarınızı fark edin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız kararlı olmalısınız.
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