Ağlamakta çok zorlanan 4 burç: Bu burçlar gözyaşlarını tutmakta usta

Ağlamak, insanın duygusal yükünü hafifleten doğal bir tepki. Ama her burç gözyaşlarına aynı kolaylıkla teslim olmaz. Kimileri için ağlamak neredeyse imkânsızdır; ya gururdan ya kontrol isteğinden ya da duygularını dışa vurmakta zorlandıklarından. Dışarıdan taş gibi duran bu burçlar, aslında içlerinde fırtınalar koparsa da bunu belli etmemeye yeminlidir. İşte ağlamaktan çok susmayı seçen, duygularını derine gömen dört burç...

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için duygular göstermek zayıflıkla eşdeğerdir. Kontrolü kaybetmekten korkar, bu yüzden ağlamayı kendine bile yasaklar. İçinde yaşadığı stresi dışa vurmak yerine çalışarak ya da sessiz kalarak bastırır. Gözyaşı onun için en son çaredir, çünkü duygularını ifade etmeyi pratik ya da gerekli bulmaz.

KOVA BURCU

Kova burcu mantığıyla hareket eder, duygularını ise çoğu zaman analiz etmeye çalışır. Ağlamak ona yabancı bir eylem gibidir; ne zaman ağlaması gerektiğini bile kestiremez. Duygusal anlarda uzaklaşmayı ya da konuyu değiştirmeyi tercih eder. İçinde kırgınlık olsa bile, dışa vurmamayı bir alışkanlık haline getirmiştir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu gururludur; başkalarının önünde duygusal zayıflık göstermemek için elinden geleni yapar. Gözyaşı dökmek ona göre imaj kaybıdır. Duygusal acısını bile zarifçe saklamayı seçer. İçsel olarak kırılmış olsa da, dışarıya güçlü görünmek onun önceliğidir.

AKREP BURCU

Akrep burcu duygularını derin yaşar ama kolay kolay belli etmez. Acıyı içinde büyütür, gözyaşı dökmeden içsel hesaplaşmalar yapar. Ağlamak yerine susmayı, düşünmeyi ve uzaklaşmayı seçer. Onun gözyaşları değerli ve nadirdir çünkü ancak duygusal sınır tamamen aşıldığında ortaya çıkar.



