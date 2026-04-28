Aile sorunlarını bir türlü aşamayan 3 burç: Bu burçlar kendi hayatına odaklanamıyor

Psikolojik astroloji verilerine göre "kök aile" ile olan hesaplaşmalar, bireyin yetişkinlik dönemindeki huzurunu doğrudan etkiliyor. Bazı burçlar için "hayır" diyememek veya geçmişte yaşanan bir kırgınlığı unutamamak, hayat boyu süren bir ailevi döngüye neden oluyor. Uzman astrologların analizlerine göre, aile krizlerini bir türlü tam anlamıyla finalize edemeyen o 3 burç...

YENGEÇ BURCU

Aile dendiğinde Zodyak’ta akan sular durur ama Yengeçler için bu durum bir madalyonun iki yüzü gibidir. Anılarına ve köklerine aşırı bağlı olan Yengeç burcu, çocukluğunda yaşadığı en ufak bir ailevi travmayı bile yetişkinliğine taşır. Ailesindeki her bireyin duygusal yükünü sırtlanmaya çalışırken kendi ruhunu ihmal eder. "Onlar olmadan ben bir hiçim" ile "Onlar yüzünden bu haldeyim" duyguları arasında mekik dokumak, Yengeçlerin aile sorunlarını kronik bir hale getirir.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için aile sevgiden ziyade bir "görev ve hiyerarşi" meselesidir. Ailesinin itibarını korumak, kardeşlerine bakmak veya ebeveynlerinin beklentilerini karşılamak için kendi hayallerinden vazgeçebilirler. Oğlak burcu, aile içindeki geleneksel yapıyı bozmaktan korktuğu için krizleri halı altına süpürme eğilimindedir. Bu durum, yıllar sonra patlak veren ve çözümü imkansız görünen devasa ailevi krizlerin temelini oluşturur.

AKREP BURCU

Akrepler için ailevi sorunlar genellikle "güven ve sadakat" ekseninde döner. Aile içinde bir kez ihanete uğradığını veya haksızlığa uğradığını hisseden bir Akrep, o defteri asla kapatmaz. Affetmekte zorlandığı için aile toplantıları bile birer "soğuk savaş" alanına dönüşebilir. Geçmişteki sırları ve güç savaşlarını bugüne taşıyan Akrep burcu, aile bağlarını koparamadığı gibi, o bağların içindeki zehri temizlemekte de zorlanır.