Ailesi için her şeye katlanan 4 burç: Evlilikte fedakarlığın ustaları

Evlilik, sadece aşk değil aynı zamanda anlayış, sabır ve fedakârlık gerektirir. Kimi burçlar bu konuda adeta doğuştan yeteneklidir. Ailesinin mutluluğu için kendi konforundan, zamanından ve hatta hayallerinden bile vazgeçebilirler. İşte evlilikte fedakârlığıyla öne çıkan o 4 burç...

YENGEÇ BURCU

Balık burcu duygusal ve anlayışlıdır. Eşinin ruh halini hemen hisseder ve sorunları çözmek için kendini yorabilir. Bazen kendi sınırlarını aşacak kadar verici olabilir. Empatisi ve romantik yaklaşımıyla evlilikte tam bir destekçidir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu pratik ve çözüm odaklıdır. Evlilikte karşılaştıkları sorunları sabırla çözer, gereksiz tartışmalardan kaçınır. Sorumluluk duygusu yüksek olduğu için eşini rahatlatmak adına fazladan yük alabilir. Onun için huzurlu bir düzen her şeyden önemlidir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu uyum ve denge peşindedir. Evlilikte çatışmaları önlemek için kendi isteklerinden feragat edebilir. Eşini mutlu etmek için ince düşünür, sorunları tatlı dille çözmeye çalışır. Barış ortamı sağlamak için zaman zaman kendinden taviz verir.

BALIK BURCU

Balık burcu duygusal ve anlayışlıdır. Eşinin ruh halini hemen hisseder ve sorunları çözmek için kendini yorabilir. Bazen kendi sınırlarını aşacak kadar verici olabilir. Empatisi ve romantik yaklaşımıyla evlilikte tam bir destekçidir.