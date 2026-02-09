Ailesinden istediği ilgili alamayan 3 kadın burcu: Bu burçlar sevildiklerini hissetmiyor

Aile ilişkilerinde ilgi ve takdir, duygusal denge açısından önemli bir yer tutuyor. Ancak astrolojiye göre bazı kadın burçları, ne kadar çabalarsa çabalasın ailesinden beklediği ilgiyi ve yakınlığı göremiyor. Bu durum zamanla içe kapanmaya ya da mesafeli bir duruşa yol açabiliyor. İşte ailesinden istediği ilgiyi alamadığı sıkça dile getirilen o üç kadın burcu...

BAŞAK BURCU

Başak kadını ailesi için sorumluluk almaktan kaçınmaz, çoğu zaman yükü tek başına sırtlanır. Ancak yaptığı fedakârlıkların fark edilmediğini düşünür. Eleştirilere açık olması, takdir yerine eksiklerinin görülmesine neden olur. Bu da zamanla değersizlik hissini güçlendirebilir.

KOVA BURCU

Kova kadını ailesine bağlı olsa da duygularını alışılmış biçimde göstermez. Bu farklı duruşu, ailesi tarafından mesafe olarak algılanabilir. Anlaşılmadığını hissettiğinde geri çekilmeyi tercih eder. İlgi eksikliği, onun özgürlük ihtiyacını daha da artırabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak kadını aile içinde güçlü ve dayanıklı bir figür olarak görülür. Bu nedenle duygusal ihtiyaçları çoğu zaman göz ardı edilir. “Zaten güçlü” algısı, ona gösterilen ilgiyi azaltabilir. İçten içe desteğe ihtiyaç duysa da bunu dile getirmekte zorlanır.