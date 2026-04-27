Ailesine vakit ayırmakta zorlanan 4 erkek burcu: Bu burçlar işkolikliğini bir türlü aşamıyor

İlişki uzmanlarının "duygusal yokluk" olarak adlandırdığı durum, Zodyak’ın bazı temsilcilerinde karakterin bir parçası haline gelmiş durumda. Uzman astrologların analizlerine göre, bu erkekler için bir görevi tamamlamak veya bir hayalin peşinden gitmek, evdeki rutin paylaşımlardan çok daha öncelikli bir motivasyon kaynağı olabiliyor. İşte sevdikleri tarafından en çok "neredesin?" sorusuna maruz kalan o 4 erkek burcu...

OĞLAK BURCU

Sorumluluk denince akla ilk o gelse de, Oğlak erkeği için ailesine bakmak demek, onlara en iyi maddi imkanları sunmaktır. Bu yüzden zamanının %90'ını çalışarak, plan yaparak ve geleceği inşa ederek geçirir. Eşiyle baş başa kalmak yerine bir raporu bitirmeyi veya bir yatırımı takip etmeyi tercih edebilir. Onun için "vakit ayırmak" bir lüks değil, başarılması gereken bir görevdir; ancak bu görev listesinde aile genellikle en son sırada yer alır.

KOVA BURCU

Kova erkeği evrensel meselelerle o kadar meşguldür ki, bazen burnunun ucundaki ailesini göremez. Yeni bir teknoloji, toplumsal bir proje veya kendi entelektüel hobileri, onun için evdeki akşam yemeğinden çok daha caziptir. Fiziksel olarak evde olsa bile, zihni genellikle başka bir galaksidedir. Kendi bireysel alanına olan düşkünlüğü, aile üyelerinin kendilerini dışlanmış hissetmesine neden olabilir.

KOÇ BURCU

Koç erkeği için hayat bir yarış pistidir. Sürekli yeni bir spor dalı, yeni bir iş girişimi veya arkadaşlarıyla bir macera peşindedir. Statik bir aile hayatı ona dar gelir. Akşamı koltukta oturup ailece vakit geçirerek harcamak yerine, enerjisini dışarıdaki bir rekabete yönlendirmeyi tercih eder. "Bir yere yetişmem lazım" cümlesini en çok kuran ve ailesine sadece "boşluklarda" vakit ayırabilen bir yapısı vardır.

YAY BURCU

Yay erkeği için özgürlük her şeydir. Evlilikteki o "bağlanmışlık" hissi onu içten içe ürkütebilir. Bu yüzden kendini sürekli ev dışındaki aktivitelere atar. Seyahatler, uzun yürüyüşler veya bitmek bilmeyen sosyal ortamlar arasında eşine ve çocuklarına ayıracağı vakit dramatik şekilde azalır. Onun için hayat, eve hapsolmayacak kadar büyüktür ve bu vizyon bazen aile bağlarının zayıflamasına yol açar.