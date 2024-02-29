Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Şubat 2024 - 15:40

Güncelleme: 29 Şubat 2024 - 15:40

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz ve sorunlarınızla alakalı çözümsel fikirler üretebileceğiniz bir gün. Şaibeli konulardan uzak durun.