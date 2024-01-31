Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 31 Ocak 2024 - 16:21

Güncelleme: 31 Ocak 2024 - 16:21

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları, meditasyon, manevi çalışmalar iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınızın sebeplerine odaklanın. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi şifalandırabileceğiniz bir gün.