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Günlük Burç Yorumları: 10 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 10 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 09 Mayıs 2025 - 16:47

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün sağlığınıza biraz özen gösterin sevgili akrepler. Kafanıza gereğinden fazla taktığınız konular, fiziksel sağlığınızı fazlasıyla etkiliyor. Kendinize dönün. Huzuru dış etkenlerde aradığınız sürece bulamayacaksınız.. Gizli saklı konulardan uzak durmalısınız. 



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