Günlük Burç Yorumları: 11 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Mart 2025 - 16:09

Güncelleme: 10 Mart 2025 - 16:09

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.