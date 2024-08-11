Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Ağustos 2024 - 16:15

Güncelleme: 11 Ağustos 2024 - 16:15

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, bugün herkesi kendiniz gibi görmemeniz gerektiğini anlayacağınız bir gün olabilir. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.