Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Kasım Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, iş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem arz eden işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu belirlemeniz ve buna göre ilerlemeniz gerekiyor.
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