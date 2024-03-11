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Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Mart 2024 - 16:13

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Çok stres yapıyorsunuz, bu durum sağlığınıza yansıyor. Yeni bir başlangıç yapmalı, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve spora başlamalısınız. Stresinizi sağlıklı yollarla attığınızda hayatınızın da düzene girdiğini göreceksiniz. 


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