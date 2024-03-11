Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Çok stres yapıyorsunuz, bu durum sağlığınıza yansıyor. Yeni bir başlangıç yapmalı, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve spora başlamalısınız. Stresinizi sağlıklı yollarla attığınızda hayatınızın da düzene girdiğini göreceksiniz.
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