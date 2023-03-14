Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Mart Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir. Parasal konulara kafa yorarken, sağlığınızı ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Uzun zamandır hayatınız çalkantılı, şunu bilin ki en zoru geride kaldı. Tam da çabalarınızın ödülünü alacağınız sırada pes etmeyin.
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