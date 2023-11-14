Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Kasım Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün önemsiz konulara kafa yorarken sağlığınızı çok fazla ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Tecrübelerle ilerleyin. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.
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