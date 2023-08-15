Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ağustos 2023 - 17:38

Güncelleme: 15 Ağustos 2023 - 17:38

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün iş hayatınızla alakalı can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Her zaman sizin bildiğiniz doğru olmayabilir. İlişkilerin tam anlamıyla kopmaması için üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Risk almayın.