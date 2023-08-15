Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ağustos Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınızla alakalı can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Her zaman sizin bildiğiniz doğru olmayabilir. İlişkilerin tam anlamıyla kopmaması için üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Risk almayın.
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