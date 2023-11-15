Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, arkadaş çevrenizden gördüğünüz destek motivasyonunuzu arttırıyor. Kararlı ve istikrarlısınız ve bu durum düşmanlarınızın hoşuna gitmeyebilir. Bugün ciddi adımlar atmanız ve sorumluluklarınızı arttıracak kararlar vermeniz mümkün.
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