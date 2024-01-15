Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, hayatınıza düzen getirmeye çalışsanız da aksilikler çıkıyor. İş arkadaşlarınızla yaşadığınız sorunlar da üstünüze geldikçe rutin hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Sağlığınızı kontrol ettirin, dürtüsel kararlar almayın.
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