Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ekim Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Hayatınızı tek başınıza yönetmeye ve kontrol etmeye çalışsanız da aksilikler çıkıyor. Olaylar üzerinizdeki kontrolünüzü kaybediyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Sabırsız olmayın. İşlerinizin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığınızı kontrol ettirin, kendinize odaklanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem!
- Erdoğan ve Bahçeli'ye 'teşekkür' etti
- Peki, Öcalan ne diyor?
- Survivor yarışmacısı hayatını kaybetti!
- Rojin Kabaiş'in cesedi nasıl bulundu?
- Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- Savunma Sanayii Fonu teklifine erteleme
- Uzaylıları dünyaya Çinliler mi duyuracak?
- Okul yemekhanesine baskın: Hepsine el konuldu