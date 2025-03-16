Günlük Burç Yorumları: 17 Mart Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Mart 2025 - 15:59

Güncelleme: 16 Mart 2025 - 15:59

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilir, iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacaksınız. Hayatınız krizli olsa da dayanıklılığınız fazla olduğundan üstesinden gelebiliyorsunuz.