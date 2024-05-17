Günlük Burç Yorumları: 18 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Mayıs 2024 - 15:52

Güncelleme: 17 Mayıs 2024 - 15:52

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İçinden çıkılmaz bir hal alan sorunlarınız siz kafanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama çözüm basit; çözemiyorsanız vazgeçin. Sizi ilerletmeyen ve enerjinizi aşağıya çeken ne varsa kopabildiğiniz takdirde yepyeni bir dünyaya adım atacaksınız.