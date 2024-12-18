Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili akrepler. Ekonomik konulara fazlasıyla kafa yorarken, sağlığınızı ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile alakalı net kararlar almalı ve bir yenilenme sürecine girmelisiniz.
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