Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Kasım Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Günlük hayatınızın düzeni ile alakalı yeni başlangıçlar yapma hevesiniz bu aralar beklenmedik aksiliklerle engelleniyor olabilir. Her şeyin bir zamanı var. Birkaç gün sonra biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Vazgeçmeyi bilemeniz gerekiyor.
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