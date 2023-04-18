Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konularında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Yeni bir başlangıç yapmalı, kendinize zaman ayırabileceğiniz aktiviteler planlamalısınız. Baş ağrısı, migren veya tansiyon problemleri tetiklenebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu yazı 24 saat geçmeden engellenecek
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı
- Türkiye'nin 'kader' seçiminde flaş anket!
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi
- AKP’li 2 ‘prens’ yolsuzluk tarihinde bir ilke imza attı
- Penden yana misun, yoksa...
- Arkadaş katili için yeniden 'müebbet' istendi
- Dolar TL'de yükseliş sürüyor!
- Fatih Altaylı: Erdoğan'ı yollara düşüren tablo