Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İçinizden geçen duyguları anlatmakta zorlansanız da kendi kendinize yetebildiğinizi görmek sizi daha güçlü kılıyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu ve haberci rüyalar görebileceğiniz zamanlardasınız. Kendinizi riske atmadan sezgilerinizin peşinden gidin.
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