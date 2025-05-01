Günlük Burç Yorumları: 2 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Mayıs 2025 - 15:49

Güncelleme: 01 Mayıs 2025 - 15:49

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İçinizden geçen duyguları anlatmakta zorlansanız da kendi kendinize yetebildiğinizi görmek sizi daha güçlü kılıyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu ve haberci rüyalar görebileceğiniz zamanlardasınız. Kendinizi riske atmadan sezgilerinizin peşinden gidin.