Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Özel hayatınız yavaş yavaş yoluna giriyor veya siz tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan dikkat çeken ilk açıklama
- Erdoğan’dan seçim mesajı
- Teğmenler TSK'den ihraç edildi
- ABD'de ikinci uçak faciası
- Tartışılan bilirkişinin tartışmalı raporu
- 'Göreve geldikleri gün siz ihraç olacaksınız'
- Kanserle mücadele ediyordu: Sağlık durumunu paylaştı
- Akademisyen yazar Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
- İhraç edilen teğmenlerin avukatlarından ortak açıklama
- Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı