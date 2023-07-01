Günlük Burç Yorumları: 2 Temmuz Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Temmuz 2023 - 17:30

Güncelleme: 01 Temmuz 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün ekonomik konularda şansınız açık olduğu bir gün sevgili akrepler. Para girişiniz olabilir. Tam olarak emin olmadığınız konularda adım atmayın. Emeklerinizin karşılığını istediğiniz şekilde sizi tatmin etmese de, istikrarlı oluşunuz sayesinde birçok zorluğun üstesinden gelebileceksiniz.