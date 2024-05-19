Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
İçinize kapandığınız bu günler kendi dönüşümünüz için birçok faydayı beraberinde getirecek. İşleriniz ilerlemiyormuş veya yolunda gitmiyormuş gibi görünse de bir çeşit duraklama dönemindesiniz. Bu dönemden daha da olgunlaşarak çıkacak, sabrınızın meyvesini alacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- 'Ben olsam içeri alırdım'
- En düşman 4 burç
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Dolar mı, mevduat mı?
- Alex de Souza yeniden Süper Lig'de
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Memleket Partisi genel merkezi kapattı