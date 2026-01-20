Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Çarşamba Oğlak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

20.01.2026 17:08:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Oğlak burcu ve yükselen Oğlak burcu

Zihinsel dağınıklık ve dalgınlık artabilir. İletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir gün. Söylediklerinden çok, hissettiklerin önem kazanıyor. Yazmak, dinlemek ve iç sesini takip etmek farkındalık yaratır.