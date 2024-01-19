Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrepler:
İçinden çıkılmaz bir hal alan sorunlarınız siz kafanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. Güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama çözüm basit; çözemiyorsanız vazgeçin. Sizi ilerletmeyen ve enerjinizi aşağıya çeken ne varsa kopabildiğiniz takdirde yepyeni bir dünyaya adım atacaksınız.
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