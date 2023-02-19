Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, yaratıcılığınızı ortaya çıkartmanızın zamanı geldi. İçinize attıkça kaybolan ve sizi geriye atan ne varsa ortaya çıkması gerektiğini hissediyorsunuz. Sağlıklı şekilde ifade etmenin yollarını bulup geliştirmelisiniz. Yerinizde saymayın, küçük bir adım atın.
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