19 Şubat hangi burç? 19 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 19 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Şubat hangi burç oluyor? 19 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
19 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1864 - Said Halim Paşa
1911 - Müfide İlhan
1929 - Belkıs Dilligil
1950 - Vecdi Sayar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1859 - Svante Arrhenius
1869 - John Campbell
1900 - Yorgo Seferis
1911 - Merle Oberon
1941 - David Gross
1943 - Tim Hunt
1948 - Tony Iommi
1956 - Roderick MacKinnon
1964 - Jennifer Doudna
1967 - Benicio del Toro
1979 - Steven Cherundolo
1986 - Marta
1986 - Maria Mena
1987 - Anna Cappellini
1989 - Sone Aluko
1991 - Christoph Kramer
1992 - Georgi Milanov
1993 - Mauro Icardi
1993 - Victoria Justice
1996 - Mabel
1998 - Lexii Alijai
2001 - Lee Kang-in
2004 - Millie Bobby Brown
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