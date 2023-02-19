19 Şubat hangi burç? 19 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:15

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:15

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)









* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)









* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)









* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Şubat hangi burç oluyor? 19 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

19 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1864 - Said Halim Paşa

1911 - Müfide İlhan

1929 - Belkıs Dilligil

1950 - Vecdi Sayar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1859 - Svante Arrhenius

1869 - John Campbell

1900 - Yorgo Seferis

1911 - Merle Oberon

1941 - David Gross

1943 - Tim Hunt

1948 - Tony Iommi

1956 - Roderick MacKinnon

1964 - Jennifer Doudna

1967 - Benicio del Toro

1979 - Steven Cherundolo

1986 - Marta

1986 - Maria Mena

1987 - Anna Cappellini

1989 - Sone Aluko

1991 - Christoph Kramer

1992 - Georgi Milanov

1993 - Mauro Icardi

1993 - Victoria Justice

1996 - Mabel

1998 - Lexii Alijai

2001 - Lee Kang-in

2004 - Millie Bobby Brown















