Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mart 2024 - 16:47

Güncelleme: 20 Mart 2024 - 16:47

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.